Dr Laser – täpne, valutu, ohutu ja efektiivne

Tehnoloogiajastu võidukäik on sillutanud tee informatsiooni kiirusele, mis omakorda on võimaldanud läbimurdu meditsiiniasutuste tehnoloogia arengus. Ilule spetsialiseerunud Lasermedi kliiniku innovaatiline lasertehnoloogia võimaldab valutult abi saada healoomuliste sünnimärkide eemaldamisel, pigmendilaikude ja teiste ebaesteetiliste nahamoodustiste ravis ning ka lõplikult vabaneda soovimatutest karvadest nii näol kui ka keha piirkonnas.

“Kõiki eelnimetatud protseduure viiakse läbi laseraparaatidega, mis on valgusel põhinevad protseduurid,” selgitab rohkem kui 25-aastase meditsiinilise kogemuse ja üle kümneaastase esteetilise meditsiini staažiga LaserMedi kliiniku doktor MD Irina Maksimova.

LaserMed

Laser sünnimärkide eemaldamiseks

“Oluline on teada, et enne laseriga sünnimärkide eemaldamist, aga ka teiste nahamoodustiste raviga alustamist, analüüsime enne SIAscope V aparaadi abil nahapinda. Aparaadiga on võimalik teha täpset, valutut ja ohutut diagnostikat nahapinda kahjustamata. SIAscope V erineva pikkusega valguslained eristavad selliseid nahakomponente nagu hemoglobiin, melaniin ning kollageen, fikseerides silmale nähtamatud muutused kudedes. Salvestatud andmete põhjal saab arst hinnata seisundi võimalikku ohtlikkust,” selgitab protseduurile eelnevaid samme LaserMedi teine spetsialist, laserkirurg doktor MD Sergei Sarap, jätkates: “Uuring toimub kiiresti ning saadud tulemuste alusel on võimalik saada põhjalikku informatsiooni oma sünnimärkide ja muude naha pigmentmoodustiste kohta.”

“Mis puudutab sünnimärke, on inimesed üha teadlikumad melanoomist – pahaloomulisest kasvajast, mis tekib melanotsüütidest, naha pigmendirakkudest. Melanotsüüdid produtseerivad melaniini, mis annab nahale pigmendi ehk värvuse. Melaniini ülesanne on kaitsta nahka ultraviolett- ehk UV-kiirguse eest. Melanoom võib organismis kiiresti levida ja seetõttu on väga oluline avastada ja ravida seda ränka vähiliiki juba varases staadiumis,” täheldab doktor ja lisab: “On tõestatud, et melanoomi diagnoos, mis on langetatud SIA-skoopia aparaadiga, on praegu kõige täpsem (täpsus üle 96%).”

Mis toimub pärast nahauuringut?

LaserMedi kliiniku SIA-skoopia protseduuri ajal määratletakse kohe, kas moodustis on halvaloomuline ja ohtlik või mitte. Skaneering, mille põhjal saab tulemusi analüüsida, võtab aega vähem kui 20 sekundit. Juhul kui moodustis on ohtlik, pahaloomulisuse tunnustega, soovitab spetsialist eemaldamist. Mõnedel juhtudel, kui moodustis äratab kahtlust, soovitab LaserMedi spetsialist seda mõningat aega jälgida. Uuringute skenogrammid hoitakse alles kliiniku andmebaasis, seetõttu saab arst mõne aja pärast kordusuuringu ajal täpselt ja efektiivselt võrrelda andmeid ning hinnata muutusi. Melanoomi korral saab ravisoovitused ja suunamise riikliku raviasutuse spetsialisti juurde.

Healoomuline sünnimärk eemaldatakse soovi korral kiiresti ja ohutult eriti täpse UltraPulse Encore’i kirurgilise laseriga Ameerika Ühendriikide ja Iisraeli ühisfirmalt Lumenis. Operatsiooni viivad läbi LaserMedi kliiniku kogenud arstid.

Foto: LaserMed



Pigmendilaikude ravi

Nahamoodustiste alla kuuluvad lisaks sünnimärkidele pigmendilaigud, mille tugevamal avaldumisel nimetatakse seda melasmaks, aga ka papilloomid, angioomid, keratoosid ja muud nahamoodustised. Mõni neist on meil sündimisest saati, teised aga ilmuvad või kaovad elu jooksul.

Melasma on lokaalne hüperpigmentatsioon, mis ilmub päikese või hormoonide koosmõjus, sagedamini rasestumisvastaste ravimite tõttu. Hormoonid ja päikesevalgus stimuleerivad melanotsüütide (pigmendirakud) kasvu. Kõige sagedamini ilmneb see näol.

“Aastaid oli peamine pigmendilaikude eemaldamise lahendus pikaajaline pleegitusaine nahale kandmine,” sõnab dr Sarap. “Tänu meie kliiniku laseraparaadi kiirte täpsele mõjule ja ülikõrgele võimsusele, aga ka lühiimpulsstehnoloogiatele, lubab süsinikdioksiid-laserkiirtega UltraPulse'i laser täita ablatsiooni (mille tahes eemaldamine tugeva kuumutamise abil) sügavusega kuni 4 mm, aga see on neli korda sügavam mis tahes muust CO2-laserist. Erinevalt mõnest muust kõrgenenud pigmentatsioonivastase võitluse protseduurist on nahakahjustuste hulk laseriga minimaalne, annab dr Sarap pigmendilaikude eemaldamisest ülevaate.

LaserMed



Laserepilatsioon – kiire ja lõplik viis soovimatute karvade eemaldamiseks

Möödas on aeg, kui soovimatute karvadega võitlemisel olid abivahenditeks pintsetid, raseerija, vahaplaastrid, ka epilaator, mille kasutamise järgselt karvad peagi tagasi kasvasid. Laserepilatsioon on üks kõige kiiremaid ja toimivamaid viise soovimatute karvade eemaldamiseks. Kõikide protseduurinõuete järgimisel on see meetod täiesti ohutu ega kujuta tervisele ohtu. Teadmine, et LaserMedi kliinikus viib epilatsiooniprotseduure läbi arstihariduse omandanud spetsialist, lisab südamerahu.

“Laserkiirte mõju toimel kuumutatakse piki karvatüve melaniini sisaldavaid rakke ning sellele järgneb karvanääpsu hävitamine, mis takistab märgatavalt nende võimekust uuesti kasvada. Nahka seejuures ei kahjustata, see ainult kuumeneb pisut ning jahtub siis kiiresti. Laserepilatsioon eemaldab ainult neid karvu, mis on aktiivse kasvamise faasis. Kuid alati on olemas varu või magavad karvanääpsud ja seetõttu on karvade täielikuks eemaldamiseks vajalik mitme seansi läbiviimine,” selgitab dr Maksimova.

Foto: LaserMed



“LaserMedi aparatuur LightSheer DUET ja LightSheer DESIRE kasutab kaht käsiinstrumenti – sõltuvalt teie vajadustest. Suure kiirusega LightSheeri mõlemad laserid kasutavad läbimurdelist vaakumabi tehnoloogiat, mille kombinatsioon dioodlaserkiirgusest lubab kiiret ja mugavat ravi ka suurematele aladele kui kaenlaalused ja bikiinipiirkond. Karvaeemaldus jalgadele või meeste seljakarvadele kestab nüüd ainult 15–20 minutit. Protseduurist saab pikemalt lugeda nii meie kodulehelt – SIIT – kui ka meie kliiniku kliendi, blogija Coollook kogemuse postitusest – SIIT,” lisab dr Irina Maksimova.

Talv on parim aeg oma tervise ja ilu heaks tegutseda. Tasub ka teada, et päevitunud nahale ei soovitata epilatsiooni. Kuna saabuva suveni on veel aega, saab epilatsiooniprotseduure korrata – selle tulemusel ei sirgu soovimatud karvad enam kunagi oma karvasibulast välja.

Laser – kiireim ja ohutuim viis nahamoodustiste ja soovimatute karvade eemaldamiseks.

Tegevusloa number L03856