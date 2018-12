Vaata, mis paneb Anne Veesaare põsed armunu kombel õhetama

Umbes aasta tagasi tutvusin Biotopixi toodetega ja kasutasin neid mitu kuud. Tulemus meeldis mulle endale ja mis seal salata — seda märkasid ka sõbrannad.

Biotopix Advanced Anti-Wrinkles Treatment kreem oli minu jaoks huvitav, sest see on botoxi niiöelda loomulikum versioon.

Kreemi koostises olev sünteetiline maomürk peaks kergelt pärssima miimikalihaste liikumist, mis omakorda silub kortse ja ennetab uute teket. Tegelikult ma natukene pelgasin, et minu töövahendid

– miimikalihased — jäävad tuimaks ja mu nägu ei ole enam väljendusrikas, vaid emotsioonitult sile pilt. Oh ei, midagi niisugust ei juhtunud! Väga raske on aru saada, kas kortse jäi vähemaks või mitte, aga näonahk nägi puhanum välja küll. Ka jumestaja, kes on mind varemgi grimeerinud, arvas, et mu nägu tundub mõnusalt niisutatud.

Siis said kreemid-geelid otsa. Enne kui jõudsin lisa hankida, tuli minu sünnipäev ja sain kolleegilt kingituseks ühe teise firma tooted. Ma ei nimeta neid ega saa nende kohta midagi halba öelda. Sellegi firma topsikud said tühjaks, kuid ma ei märganud muutusi ühes ega teises suunas.

Teleekraanilt ma ennast vaadata ei taha, sest seal on iga pisimgi häiriv faktor võimendatud. Näitlejannad naljatavad omavahel, et kaamera paneb viis kilogrammi kehakaalu juurde ja lisab vanusele kümme aastat, aga tegelikult harjud lõpuks iseendaga.

Niisiis kohtusin üle poole aasta taas Biotopixiga ja avastasin mitmeid uusi tooteid. Kõigepealt vana hea kortsudevastane näokreem — see paneb naha õhetama nagu oleksid äsja armunud ega suuda seda varjata.

Enne meigi kasutamist kannan nahale Flash Instant Lifting efektiseerumi, lasen toimida ja alles siis kasutan kreempuudrit. Seerum silub kortsukesi viie minutiga ja sobib suurepäraselt ka naha meigiks ettevalmistamiseks.

Hooaja lemmikuks on saanud aga Biotopix Lip Plumper huulekreem. Kui sellega huuli niisutada, siis on selline tunne nagu oleks mitu tundi järjest suudelnud. Huuled tunduvad täidlasemad, kipitavad natuke meeldivalt ja nende kortsude kohale, kuhu vananeva naha puhul huulepulk valgub, tekib kerge punetus. See kõik kaob mõne aja pärast ja huuled ongi pringimad ning huulepulk ei vaju kortsude pragudesse.

Mis parata, olen juba 61 aastat vana ja need probleemid ei ole mulle võõrad. Kui nägu saabki kreemidega siledamaks ja ühtlasemaks, siis on naise kael see, mis sageli õige vanuse reedab. Nüüd on Biotopixil ka mõnus kreem kaelale, käsivartele ja säärtele.

Eesti külmade talvede tõttu vajavad käed eraldi hoolt. Nii ka minul, talve saabudes muutuvad käed karedaks ja külmetavad vaatamata soojadele kinnastele. Uus kätekreem on just minu vanusele sobiv, sest pinguldab ja silub nahka ning on ka suurepärane niisutaja. See hea tunne kestab mitu tundi ja siis on hea jälle käsi kreemitada, sest võie tekitab sooja tunde.

Hiljuti käisin ühel koolitusel, kus kohtasin naiskolleegi, keda polnud aasta otsa näinud. Millegipärast hüüatas ta mulle otsa vaadates: „Sa oled nii ilus!” Mina vastasin: „Ise oled!” Ma ei tea, võib olla kasutab tema ka Biotopixit.

