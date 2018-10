Selle sügise trendivärv vallutab nii riided, aksessuaarid kui ka telefonid

Igal aastal kuulutab Pantone värviinstituut välja aasta värvi, milleks sel aastal on ultravioletne.

Lillakas toonis trendivärv on inspiratsiooniks moemajadele, mille kaudu jõuab ulatravioletne meie linnapilti riietuses ja aksessuaarides. Veel mängib lilla toon rolli ka muudes valdkondades, nagu sisustus, toit ja tehnoloogia. Pantone aasta värvi käsitletakse kui strateegilist suunajuhti, mille kaudu saavad brändid ja disainerid end väljendada. Selle aasta värv, ultravioletne, on dramaatiline ja provokatiivne ning kõneleb originaalsusest ja uuenduslikkusest. See lillakas toon on olnud inspiratsiooniks ka tehnoloogiamaailmas, Huawei lipulaeva telefoni P20 Pro Twilight tooni väljaarendamisel. Huawei soov on pakkuda innovatsiooni seniste mudelite värvitoonile ja muuta telefon seeläbi personaalsemaks.

Ultravioletse tooni võidukäik sel sügisel

Streetwear by Kirju looja Triinu Tiisel kinnitab samuti ultravioletse tooni trendikust. „Trendivärvid nagu ka trendid sünnivad põhjaliku vaatluse ja analüüsi tulemusena, milles mängivad rolli inimeste eelistused ja vajadused, aga ka kunst ning kultuur. Trendide prognoosimisega tegelevad professionaalsed firmad, kelle kliendid on eelkõige moemajad, sealt edasi jõuavad trendid massimoodi ja tänavapilti,“ selgitas Tiisel.

Veel toob Tiisel esile, et värvid nagu pruun, kirsipunane, elektrisinine, fuksia, lavendel, kollane safiir ja oliivroheline on selle sügise toonid ning harmoneeruvad oskuslikul sobitamisel omavahel hästi.

Pantone värviinstituudi hinnangul sümboliseerib lillakas toon öist piiramatut tähistaevast, mis peaks inspireerima kaugemale unistama. Streetwear by Kirju looja arvates seostub selle sügise trendivärv eelkõige müstika ja kõige seletamatuga. „Ehk peegeldab see inimkonna üha kasvavat huvi oma sisemaailma vastu. Järjest kiiremini kulgevas ühiskonnas otsitakse emotsionaalset tasakaalu, näiteks kogub populaarsust esoteerika ja kõik sellega seonduv. Usun, et see on üks ultravioleti aktuaalsuse allikatest,“ ütles Tiisel.

Trendikas toon on inspireeritud öisest taevast

Sarnaselt Huaweile on ka Streetwear by Kirju ajast ees. Moelooja on varemgi enda kollektsioonides lillat tooni kasutanud ning Huawei tuli Twilighti tooniga samuti välja juba selle aasta kevadel. „Olgugi et meie kollektsioonide keskmes on põhjamaine loodus ja kultuur, siis ei puudu sellest kindlasti värv, mida pakub põhjamaa suvi ja optilised talveööd. KIRJU.CO streetwear areneb ja kasvab koos kliendiga, kes on peamiselt eestlased ja soomlased ning sellest tulenevalt on põhjamaised minimalistlikud toonid südamelähedased. Inspiratsiooni kogumisel mängivadki olulist rolli just inimesed, kuid sinna hulka saab lisada ka kunsti, arhitektuuri, kultuuri ja palju muud,“ sõnas Tiisel.

Tehnoloogia valdkonnas on samuti loodus inspiratsiooniks. Huawei nutitelefon P20 Pro Twilight ehk ultravioletne toon pärineb põhjamaisest taevast ja on esimene sellise värvitooniga telefon tehnoloogiamaailmas. Huawei peadisainer Joon Suh Kim ja tema tiim kogusid inspiratsiooni täpsemalt aurora borealis’elt ehk virmalistelt ning lõid unenäoliku värvilahenduse just selleks, et jäädvustada virmaliste imelisust ja müstikat. Seejuures tuli teha kindlaks, et ka nõnda väike seade nagu nutitelefon suudaks virmaliste fenomeni täies hiilguses kujutada. Huawei uuenduslik lähenemine telefonide värvusele on trendiloojaks teistelegi tootjatele ning turg on selle hästi vastu võtnud.

Tänavapildis üldiselt ei ole moelooja ultravioleti märgatavat ülekaalu siiani tähele pannud. „Kindlasti mõjutavad trendid ka kodumaist tänavapilti, kuid enamasti läheneb eestlane trendidele põhjamaise ratsionaalsusega, kus olulisemaks peetakse kohalikke väärtusi, traditsiooni ja kultuuri,“ arvas Streetwear by Kirju looja.

