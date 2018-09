Britta lugu: maovähendusoperatsioon – kellele ja milleks

Korduvad dieedid ja kehakaalu kõikumine kipuvad ainevahetust aeglustama. Paljudele on tuttav olukord, kus dieet, millega esimesel korral õnnestus saleneda kümne kilo võrra, võimaldab järgmisel korral sellest vaid poolt. Nimelt üritab keha oma kaalu hoida, aeglustades ainevahetust ja säilitades kehakaalu tavapärasemast napimagi kaloraaži korral. Nii juhtus ka Brittaga, kes on üritanud juba aastaid tulutult oma kaalu kontrolli all hoida.

Britta ütleb alustuseks, et ta on vähemalt pool oma elust ülekaaluga võidelnud. Tõsi, Kaalujälgijate rühmas tulid ka tulemused: maksimaalne kaalulangus oli toona 16 kg. Kuid ajaga hiilisid kilod alati tagasi ja muidugi rohkemgi veel.

Britta nõrkuseks olid liiga suured toidukogused ja pidev näljatunne. Kuid siiski kulus tal ligi aasta enne, kui peas sündis lõplik otsus lõikusele minna. Infot oli lihtsalt palju, nii edu- kui ka hirmulugusid, mis kõik vajas seedimist. Ent ühel hetkel sündis kindel otsus, et nüüd on aeg küps. Peamiseks argumendiks oli tervis: kõrge vererõhk ning vaikselt ligi hiilivad liigesevalud tegid murelikuks. Mis siin salata, välimuski ei paitanud silma, kuid Britta ise ei pidanud seda siiski peamiseks.

Eelnev konsultatsioon kirurg dr Kauriga vaid kinnitas Britta otsuse õigsust. Ka nüüd, hulk aega hiljem, jagub naisel Kaalukirurgia Keskuse meeskonna kohta üksnes kiidusõnu – teenindus ja suhtlemine olid suurepärased, personal ütlemata sümpaatne ja dr Ilmar Kaur kindlasti üks toredamaid arste, kellega Britta on elus kokku puutunud.

Britta ei tee saladustki, et kõige raskem periood oli kohe pärast lõikust: esialgu oli joomine ja söömine harjumatu ning vajas jälgimist. Kuid esimese kahe nädalaga sai kõige raskem etapp läbi, samuti aitas kiire kaalulangus meeleolu üleval hoida. Tagantjärele tundub Brittale, et ta kaotas kaalu päris kiiresti: „30 kilo kadus 4 kuuga. Edasi on toimunud stabiliseerumine, kadunud on veel mõned kilod. Toidukogused on endiselt väga väikesed eelnevatega võrreldes, kuid lõikusjärgsel perioodil olnud raskused vedelike neelamisel on kadunud. Enesetunne on väga hea, muidugi annab sellele tuge muutunud välimus: kui varem kandsin nr 46 riideid, siis nüüd on suurusnumbriks 38–40.“

Britta tunnistab siiski, et sellises mastaabis kaalulangusel on ka üks „aga“. Nimelt hakkasid neli-viis kuud pärast lõikust naisel juuksed tavapärasest pisut jõudsamalt välja langema. Seda küll õnneks lühikest aega, ligi kuu või nii.

Britta mainib, et lisaks kilodele on kadunud liigesevalud, mida varem ei osanud ülekaaluga seostadagi, samuti on normaliseerunud vererõhk.

Britta soovitab maovähendusoperatsiooni kaaluvatel inimestel kindlasti Kaalukirurgia Keskusesse konsultatsioonile minna, sest vahetu informatsioon kogenud kirurgilt kaalukirurgia eesmärkide, tulemuslikkuse, meetodite ja kõrvaltoimete kohta aitab mitmeidki kõhklusi ja hirme vaigistada: „Olen ise kuulnud mitmeid "hirmulugusid", kuidas inimestel on pärast lõikust pidevad valud, enam ei saa harjumuspärast toitu süüa, nahka on palju üle jne. Mina ei ole kogenud mingeid valusid. Täpselt samamoodi enam muidugi süüa ei saa, aga eks see olegi ju operatsiooni eesmärk. Minu jaoks on peamine vahe siiski kogustes, mitte toidus endas,” nendib Britta

Kaalukirurgia Keskuse kirurg dr Ilmar Kaur selgitab, miks maovähendusoperatsioon toimib

Muutes kirurgiliselt mao ja peensoole anatoomiat, muutuvad mehhanismid, mis mõjutavad ja reguleerivad ainevahetust, söömiskäitumist ning seeläbi kehakaalu. Pärast operatsiooni paranevad toidueelistused, täiskõhutunne saavutatakse väiksema toidukoguse juures ning vähem kaloreid tarbides. Kuna rasvkude väheneb ja ainevahetuslikult aktiivse lihasmassi osakaal suureneb, põletab organism kehakaalu kilogrammi kohta varasemast rohkem kaloreid. Suhe toiduga küll muutub, kuid see jääb endiselt sõbralikuks ja lugupidavaks. Kulinaarsed naudingud, maitsed ja elamused jäävad alles ka pärast operatsiooni.

Millised on kaalukirurgia tulemused?

Teadusuuringud näitavad, et mittekirurgiliste meetoditega (dieet, kehaline koormus, nõustamine ja jälgimine) on keskmiseks pikaajaliseks kaalulanguseks 5–6%, kirurgilise raviga aga 25–30% kehakaalust.

Vahetult pärast operatsiooni võib kaalukaotus olla väga kiire. Näiteks võib meestel esimese kuuga kaduda isegi kuni 25 kg. Kolme-nelja kuu möödudes kaalulangus aeglustub, saavutades oma madalpunkti enamasti 12. kuul pärast operatsiooni. Selleks ajaks on patsiendid kaotanud 75–80% oma üleliigsest kaalust. On normaalne ja ootuspärane, et seejärel võtab enamik 5–10 kg taas juurde ning kehakaal stabiliseerub tasemel, kus kaotatud on ligi 60–70% ülekaalust.

Millal on maovähendusoperatsioon näidustatud ehk kes võiksid seda kaaluda?

Operatsioon on näidustatud neile, kelle kehamassiindeks on üle 40 kg/m2 ja seda sõltumata rasvumisega seotud haiguste olemasolust. Kui kehamassiindeks jääb vahemikku 30–39,9 kg/m2, on operatsioon näidustatud juhul, kui diagnoositud on mõni rasvumisega seotud haigus, millele võib kaalulangus soodsalt mõjuda.

Teise tüübi diabeet, uneapnoe, kõrgvererõhutõbi, kõrge kolesteroolitase, osteoartriit, polütsüstiliste munasarjade sündroom (PCOS jne) on näited sellistest kehakaaluga seotud haigustest, mille puhul kirurgiline kaalulangetus annab suurepäraseid ravitulemusi. Samuti langeb nende haiguste risk tulevikus. Ühes kaalulangusega tõuseb viljakus ja tõenäosus rasestuda ning vähenevad raseduse ja sünnituse riskid nii emale kui ka lapsele.

Miks tulla just Kaalukirurgia Keskusesse operatsioonile?

Kaalukirurgia Keskus keskendub maovähenduskirurgiale ja sellega seotud toitumis-, liikumis-, ja psühholoogilisele nõustamisele, mille kirurgiline tiim (dr Ilmar Kaur ja dr Priit Miidla) teostas eelmisel aastal üle 300 maovähendusoperatsiooni.

Kaalukirurgia Keskus pakub oma patsientidele põhjalikku ja pikaajalist operatsioonijärgset toitumisnõustamist ja jälgimist, vajadusel ka psühholoogi konsultatsioone. Lisaks on käima lükatud loengusari, kus jagatakse harivat infot mitte üksnes oma patsientidele, vaid kõigile, keda ülekaalu teema puudutab. Infotunnid on tasuta ega eelda soovi kirurgiliseks raviks.

Kaalukirurgia Keskus ei oma lepingut Eesti Haigekassaga, mistõttu tasuvad patsiendid ravi eest ise, saades selle eest kvaliteetset ning kiiret abi 1–2 kuu jooksul alates esmasest pöördumisest.