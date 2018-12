Investeeri ja jätka maailmavallutust koos Eesti ilubrändiga

Ilmselt tänaseks teab juba enamik Eesti orgaanilise ilu lipulaeva VESTIGE VERDANT'i saavutustest rahvusvahelises ilumaailmas, kuid paljud veel ei tea, et vaid loetud nädalad on kõigil võimalik saada osa sellest globaalsest tähelennust!

Esmakordselt avas VESTIGE VERDANT ühisrahastuse kampaania, mille raames on kõigil võimalik soetada osalus selles kiirelt arenevas ilubrändis.

Kuna arengus on jõutud punktini, kus nõudlus uutele turgudele laienemiseks ületab võimekust laienemist toetada on oluline kaasata investoreid. Kaasatava kapitali toel on eesmärk suurendada laovarusid, et teenindada aina kasvavat nõudlust, kasvatada turundusmahtusid ning palgata spetsialiste müügi- ning turundusvaldkonnast, et toetada ja võimendada laienemist kaugematele turgudele.

Juba esimese nädalaga on kaasatud üle 50% eesmärgist. Kõrge huvi on tingitud nii üleüldisest kasvavast trendist investeerida kõrge potentsiaaliga ilubrändidesse kui ka sellest, et VESTIGE VERDANT täidab kõiki eeltingimusi arenemaks juba lähiaastatega orgaaniliste ilutoodete juhtivaks kaubamärgiks rahvusvahelisel areenil - seda tuginedes nii kasvavale rahvusvahelisele huvile brändi vastu, toodete kõrgele kvaliteedile kui ka väga suurele arengupotentsiaalile.

Kampaania raames kaasatakse 100 000-300 000€ ning minimaalne investeering on alates 200€. Täiendavate investeeringute toel on eesmärk kasvatada tehtud investeeringu väärtus viieteistkümne kordseks juba järgmise viie aasta jooksul.

Kampaaniaga saab tutvuda SIIN!





Natuke lähemalt sellest erilisest brändist ja toodetest

VESTIGE VERDANT on Eestis loodud ja rahvusvaheliselt armastatud luksusbränd, mis on tänaseks jõudnud gobaalselt tõeliselt kaugele. Nende orgaanilised ilutooted on müügil Skandinaavias, Saksamaal, Inglismaal, Hispaanias, Austraalias, Jaapanis, Venemaal ning neid tellitakse regulaarselt üle maailma.

Ühtlasi on nad pälvinud üle mitmekümne auhinna, saavutanud ilumaailma Oscarite jagamisel II koha, mille käigus seljatati gigante nagu Givenchy, Dior, YSL. Neid on valinud kogu maailmale tutvustada juhtivad moeajakirjad VOGUE, Elle, Harper’s Bazaar jpt. Ka BERLIN FASHION WEEK valis oma VIP külalistele kinkida nende tooted.

Kõik VESTIGE VERDANT tooted on 100% tervislikud ja orgaanilised ning ajatult elegantsed ja luksuslikud. Näiteks nende hitt-toode näomask ORGANIC PEAT MASK on valmistatud Eesti tuhandeid aastaid puutumata turbast, mille fenomen oli aegade jooksul unustuste hõlma vajanud. Turvast kasutati iluhoolduses ka juba muistses Egiptuses, Indias, Hiinas ja Tiibetis, kuid Eestis on see kordades efektiivsemate omadustega kui mujal maailmas.

Seetõttu võtsid nad ka selle taaselustamise oma kätesse ja on suutnud tänapäevase juhtiva teaduse abil viia turbas peituvad kasutegurid fenomenaalsele tasemele, mistõttu on see on vaimustanud suurt osa Euroopast. Hiljuti siseneti ka Jaapani turule, kus ollakse nende unikaalsest tubamaskist tõeliselt vaimustuses.

Elegantsusest kantud jõulukingitus

Kuna jõuluaeg aeg ukse ees siis VESTIGE VERDANT tooted on võrratu valik kui kingituseks on soov teha kompliment, üllatada ja pakkuda kauakestvat rõõmu. Eriti neile, kes hindavad elegantsust, tervislikkust ja ilu.

Uskudes rahvusvahelisi arvamusliidreid, blogijaid, professionaale ja VESTIGE VERDANT tootete kasutajate hulgalist avalikult kiitvat tagasisidet on tegemist tõeliselt erilise ilubrändiga, mis on suutnud meisterlikult ühendada parima nii ilu kui tervislikkuse maailmast, pakkudes sealjuures silmnähtavaid tulemusi juba esimeste kasutuskordadega.

Kollekstsiooniga saab tutvuda lähemalt www.vestigeverdant.ee