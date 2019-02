Juveelisalongid, kust leiab säravad kingitused igaks tähtpäevaks

Lähenemas on kaks aasta olulisemat tähtpäeva – valentini- ja naistepäev. Mis saaks olla ilusam ja väärikam, kui üllatada oma kallimat nende päevade vääriliste ehetega Eesti parimatelt juveliiridelt.

Juveelisalongidega on seotud eripärane aura – valged, säravad, imekaunid poed. Ometi on põhjust neisse sisse astuda igaühel, kes otsimas kingitust oma kallimale kas sõbrapäevaks või mõneks muuks oluliseks tähtpäevaks.

Ka siis, kui soovid ennast ise millegi tõeliselt ilusaga premeerida. Järgnevalt toome teieni neli parimat juveelipoodi, mis aitavad särada just nii eredalt, kui te seda väärite.

Hearts Fine Jewellery

Hubase ja privaatse, ent luksusliku atmosfääriga juveelisalongis Hearts Fine Jewellery, mis asub Tallinna vanalinnas aadressil Uus 7, tunnete maailmatasemel juveeltooteid ostes täielikku luksust.

Salongi vitriinidel on esindatud suurimad teemandid Eestis: haruldase kollase, üle kolme karaadi kaaluva teemandiga sõrmus, luksuslik 16-karaadiste teemantidega koljee ja maailmas ainuke kümnekaraadiste teemantidega sõrmus.

Hearts Fine Jewellery pakub juveeltooteid DeBeers Groupi teemantidega, millel on maailma kõige usaldusväärsem sertifikaat (Gemological Institute Of America – GIA). Igale teemandile on graveeritud GIA sertifikaadi number, mis on tänapäeval teemandi ostmisel normiks. Teemante on igas suuruses, iga kuju, lihvi ja värviga. Seejuures annavad eksperdid nõu investeerimisteemantide küsimustes.

Hearts Fine Jewellery esindab Eestis moodsat Prantsuse juveelibrändi Djula, mida kannavad Rihanna, Jennifer Lopez ning Kardashiani perekond.

Hearts Fine Jewellery on järgmiste organisatsioonide ametlik edasimüüja ja partner:

maailma suurim börs teemantide ostmiseks ja müümiseks – RapNet Diamond Trading Network;

Gemological Institute Of America (GIA);

kinnine oksjon DeBeers Auction;

Global Blue Tax Free Shopping.

AFM Juveelisalong

AFM Juveelisalong on Eesti turul tuntud üle 20 aasta. Salong on peamiselt spetsialiseerunud eritellimusel ehete valmistamisele. Siit leiad originaalseid lahendusi oma ideedele: abielu- ja laulatussõrmused, ripatsid, klotserid, kõrvarõngad jne. Ehtekujunduses kasutame parimate väärtustega vääriskive, nagu rubiin, safiir, smaragd jne. Teostame kalliskivide sertifitseerimist ja anname loodud ehtele ka sertifikaadi. AFM Juveelisalong täidab teie kõige uskumatuna tunduva ehte unistuse.

Goldtime

Goldtime on Eesti suurim juveeli- ja kellakaupluste kett. Goldtime'i kauplused asuvad Tallinna, Tartu, Pärnu, Narva, Viljandi, Jõhvi, Kohtla-Järve ja Kuressaare suuremates kaubanduskeskustes. 2016. aastal avati Eesti suurima ehete ja käekellade valikuga e-pood www.goldtime.ee.

Goldtime'i kirg on luua trende ning hoida traditsioone. Seda põhimõtet peegeldab rikkalik tootevalik, mille hulgast leiab klassikaliste kuld- ja hõbeehete kõrval tuntud kaubamärgid, sh Michael Korsi, Emporio Armani, Swarovski, Thomas Sabo, Ti Sento Milano, Nominationi, Pandora jne.

Silmapaistvaks võib pidada erikollektsioone pisikestele printsessidele, tantsivatele teemantidele ning suurimale abielu- ja kihlasõrmuste valikule Eestis. Põnevust lisab omanäoline Eesti disainerite ehtelooming, kus on väärikalt esindatud armastatud Tanel Veenre, New Vintage by Krissi, Birgit Skolimowski, SOMA, HYRVi, KUMA ja Lummuse looming.

Käekellade kollektsioon hõlmab laia valikut Šveitsi “swiss made”-märgisega kellabrände, aga ka väga rikkalikku valikut tuntud moebrändide käekelli. Silma jäävad stiilsed ja trendikad Fossili, Skageni, Bossi, Tommy Hilfigeri jt käekellad, aga ka maailmas tuntud ja tunnustatud Šveitsi kellabrändid, sh Breitling, Tag Heuer, Zenith, Raymond Weil, Frederique Constant, Certina, Tissot ja Balmain jmt.

Goldtime'i kauplusesse sisse astudes tunnete, et olete oodatud külaline ning saate nautida müügikonsultantide professionaalset teenindust. Uued trendid ja klassikaline ilu elegantses kinkekarbis on garanteeritud. Nagu nad ise armastavad öelda – Goldtime paneb su särama!

Matigold

Juveelikauplus Matigold (PC & Program OÜ, varem tuntud ka kui Mati kullaäri) tegutseb juba aastast 1996 ja on võitnud paljude eestlaste soosingu. Pakume igale maitsele heade hindade ning kvaliteediga Eestis ja mujal toodetud kullast ehteid ja aksessuaare nii vääriskivide, poolvääriskivide kui ka pärlitega.

Matigoldi kaupluses pakume üle 2000 erineva kihla- ja abielusõrmuste mudeli. Kui sellest valikust ei leia endale sobivat, on võimalik ka lasta disainida enda ideaalsed kihla- ja abielusõrmused. Te saate muuta abielusõrmuste suurust, laiust, paksust, värvust, kivide suurust ja asetust ning palju muudki.

Peale sõrmuste leiate erinevaid kuldehteid nii vääriskividega, poolvääriskivide, tsirkoonide kui ka pärlitega. Lisaks leiate kauplusest laia hõbedaste ehete valiku. Hõbeehted on meil peamiselt Itaalia ja Saksamaa brändidelt Breuning, BellaGioia – Argento Italiano, Viventy ja Spark.

