Ka kurvikad naised saavad end nüüd pesus tunda kui jumalannad

Kindlasti ei tähenda sõna „kurvikas“ alati ülekaalulisust ja midagi sellist, mis ei võiks kõlada komplimendina. Kurvid on paratamatult iga naise keha osa – mõnel rohkem, teisel vähem! Üsna sageli on aga keeruline oma kehakumerustega leppida, kui mõnes riide- või pesupoes ükski ese selga ei mahu, kuna disainerid on eeskujuks võtnud modellid ja loonud oma kollektsioonid lähtuvalt ideaalkehatüübist.

Kuid peagi valmivas T1 kaubanduskeskuses avab uksed pesupood, mis pakub Itaalia kaubamärgi Yamamay all naiste ja meeste aluspesu ning ujumisriideid, mis on disainitud lähtuvalt reaalselt eksisteerivatest kehatüüpidest.

Uus sügiskollektsioon “THE PERFECT FIT“ on loodud sobituma naise tegeliku figuuriga. Kuidas see saavutatud on? Vastus peitub Yamamay aastatepikkuses uurimis- ja arendusosakonna ning ülikooliteadlaste koostöös, mil analüüsiti paljude naiste kehamõõtude andmeid ning loodi algoritme ja statistilist analüüsi kasutades tegelik tänapäeva naise kehakuju. See saavutus pani brändi jaoks aluse uuele ajastule ning tulemuseks on Yamamay eksklusiivne suuruste tabel, mis pakub ideaalset suurusnumbri ja korvisuuruse vastavust. See omakorda andis ettevõtte disaineritele võimaluse luua absoluutset mugavust pakkuvat pesu, mis on ka silmale kaunis vaadata.

Seda tõestab ka tõsiasi, et ettevõte on oma tooteid reklaamima palunud näitleja ja modelli Kate Uptoni, kel on kurvikas keha, ja kes muuseas ootab parajasti oma esimest beebit. Yamamay tunneb uhkust brändi saadikuks oleva tulevase ema üle, kes oma kurvika figuuriga edastab sõnumit, et iga naine on loomulikult ja unikaalselt kaunis.

Naiste pesu on osa garderoobist, mis vajab pidevalt uuendamist. Tegemist ei ole edevusega, kui naisel on sahtlis rohkem kui viis paari rinnahoidjaid ja nende juurde sobivaid püksikuid. Pesu kannab naine igapäevaselt, mis tähendab, et juba hügieeni eesmärgil vahetatakse seda vähemalt iga päev. Lisaks nõuavad erinevad pealisriided sageli vastavat aluspesu – tumeda särgi alla pannakse ikka tume rinnahoidja ning liibuva seeliku pealispinnalt ei taheta, et välja paistaks aluspükste rant. Juba ainuüksi see tähendab mitme erineva variandi olemasolu pesusahtlis, kuid lisaks tunneb naine end kaunis pesus alati seksikalt ja ihaldusväärselt.

Yamamay on mõelnud kõigele! Näiteks pakutakse naistele õmblusteta pesu, mis on mugav, praktiline ning jääb diskreetseks ka liibuva riietuse all. Samas ei saa aluspesu läbi pitsita. Rinnahoidjad ja bandeau-(õlapaelteta)rinnahoidjad on kaunistatud hämmastava, ülipeene pitsiga. Brändi naiste pesu esindavad üleüldiselt pehmed, pastelsed toonid, kelmikad volangid, peened pitsid ja oivalised mustrid. Kuid loomulikult on mõeldud ka neile, kes armastavad särtsu ja värvi, sest eraldi on olemas erksavärvilised kollektsioonid. Seda ka tütarlastele. Pealegi on igale tootele lisatud sportlik element, mis muudab rinnahoidjad väga mugavaks.

Tänapäeva teadlik naine hindab ilu kõrval ka oma tervist ning erinevad sünteetilised pesud on eilne päev. Pesu on see osa riietusest, mis on naise intiimsetele kehaosadele kõige lähemal ja seda kogu päeva ning sageli ka öö jooksul. Seetõttu tuleks kaaluda, millist mõju üks või teine materjal naise kehale pika kasutamise järel avaldab. Yamamay tooted on sellele mõeldes valmistatud looduslikest materjalidest.

Kokkuvõtvalt võib Yamamay kollektsioonist omale sobiva leida igaüks ning seda olenemata kehatüübist või erisoovist, kuna valikus on esindatud uhked push-up-rinnahoidjad ja õmblusteta bandeau-rinnahoidjad, kerged pidžaamad ja ahvatlevad negližeed, seksikad korsetid ja vormiv pesu, mustad ja valged võrksukad, sukapaelad ning tavalised sukkpüksid. Aluspükste mudelitest on esindatud trikiinid, stringid ja paeltega mudelid. Esindatud on ka tütarlaste pesu, pulmakollektsioon ja ujumisriided. Viimaste hulgast on võimalik ka vormikama kehatüübiga naistel leida endale korrigeeriva efektiga päevitusriideid.

Itaalia bränd Yamamay muudab iga naise ihaldusväärseks ja vastupandamatuks. Uus “THE PERFECT FIT“ sügiskollektsioon on juba kauplustes ja e-kanalites saadaval ning peagi ka Tallinnas T1 kaubanduskeskuses.

