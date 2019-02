Mees, vajad näokreemi?

Näonahka hooldavad kreemid pole enam ammu üksnes naiste maailm. Põhjamaises ekstreemselt vahelduvas kliimas vajab ka kõige tugevama mehe nahk kaitset ja sügavuti niisutust. Teeme tutvust kolme meeste seas hinnatud kosmeetikatootjaga!

LUMI päästab nii kuiva, tundliku kui aknelise naha

Eesti looduskosmeetika lipulaeva tootevalikus on mitmed meeste lemmikud. Lõhnavabad põhjamaistesse ilmastikuoludesse sobivad unisex-tooted hoiavad näonaha tippvormis. Valikus on kreeme nii normaalsele, aknelisele, kuivale kui ka tundlikule nahale, samuti silmaseerum tumedate ja kottis silmaalustele.

Lumi

LUMI tootepere värskeim liige on Bio-Kliniku sarja Naha struktuuri taastav näokreem, mis on suurepärane valik talvel, kui nahk kuivab ja on tundilkum. “Mis muud öelda, kui Bio-Kliniku kreem on väga mõnus. Mul on muidu kuivapoolne nahk ja ööpäev läbi arstivalvetes olemine ei tee just olukorda paremaks. Kreem tundus esialgu paks, aga üllatuseks imendus väga hästi. Lõhnas neutraalselt ja rahustas-niisutas naha hetkega pärast raseerimist. Kindel lemmik ning jätkan kasutamist. Tore, et Eestis osatakse teha sellise kvaliteediga asju,” kinnitab Gabor Szirko, Ida-Tallinna keskhaigla naistearst.

Tutvu LUMI meestetoodetega lähemalt: www.luminordic.com/meestele.

Lumi

Berrichi üllatab nii sisu kui vormiga

Raseerimisjärgne ärritus ja armikesed, akne ning liigne kuivus on levinumad meeste nahamured, mida kiputakse paraku tihtipeale eirama. Ei ole just palju kodumaiseid kosmeetikatootjaid, kelle valikus oleks eraldi meestele loodud tooteid. Üheks erandiks on rohesari Berrichi, kes on oma esimese tegutsemisaastaga võitnud klientide südamed ning noppinud hulga kodu- ja välismaiseid iluauhindu.

Berrichi

Berrichi trumbiks on vetikatest pärit võimsaim looduslik antioksüdant astaksantiin, mis taastab naha loomulikud protsessid – rahustab põletikud, niisutab ning annab tagasi tervelt särava jume. Hügieeniline vaakumpump, šikk musta-oranži kombos pakend ja keemiavaba koostis teevad Berrichist maailmaklassi kreemi. Vaata ka e-poest: Berrichi FOR MEN.

Berrichi

BIODROGA teab, et meeste nahk vajab individuaalset kohtlemist ja eritooteid

BIODROGA MENi uued kaks-ühes-tooted annavad maksimaalse tulemuse minimaalse pingutusega! Samal ajal niisutust ja habemehooldust pakkuv BIODROGA MOISTURE HYDRA POWER FLUID 2 in 1 kerge koostisega kreem sobib sportlikele noortele meestele. Kreem taastab naha niiskustasakaalu ja tagab kohese niisutatuse, vähendades seega kuivusest tingitud kortsujooni. Peamised niisutavad koostisosad on Codiavelane®, Fucogel® ja kõrgmolekulaarne hüaluroonhape, mis niisutavad nahka sügavuti ning kaitsevad niiskuskao eest. Vitamiinirikas magnooliaekstrakt toimib nahale rahustavalt ja ärritusi leevendavalt ning on antibakteriaalse toimega. Tõhusa nahahoolduse tagab vitamiine ja kasulikke rasvhappeid sisaldav avokaadoõli, mis lahendab kõik kuiva naha puudujäägid ning pehmendab habet. Sobib kasutamiseks normaalsele ja kuivale nahale.

Biodroga