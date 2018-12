Mida peaksid teadma enne, kui valid progresseeruvad prilliklaasid?

Suur osa prillikandjatest vajavad tegelikult nii lähedale kui ka kaugele nägemiseks veidi abi. Sellises olukorras on ebamugav pidevalt mitut paari prille kaasas kanda ja parim lahendus võib olla just progresseeruvad prilliklaasid.

Nendega, ainult ühe paari prillidega on nägemine alati selge – lugemisel, arvutiga töötamisel ning ka näiteks tänaval jalutades. Progresseeruvate prilliklaaside ülemises osas on kaugele vaatamiseks vajaminev tugi, keskmises osas keskkaugusele vaatamiseks vajaminev optiline tugevus ja klaasi alumine osa aitab selgelt lugeda või kirjutada.

Prillid ei käi nina peal

Kindlasti on kõik tuttavad vaatepildiga, kus inimesel on kaugele vaatamiseks prillid nina peale lükatud või lugemisel need hoopiski pea peale üles tõstetud. See ongi tingitud vajadusest kasutada kaugele ja lähedale vaatamiseks erineva tugevusega prille. Mõlemal juhul ei ole selline tegevus aga päris õige.

Kui prille kantakse kaugel nina otsas, muutub ka prilliklaasil punkt, läbi mille inimene vaatab. Samuti muutub optiline tugevus. Kõikidel prilliklaasidel on kõige teravam vaatepunkt arvestatud just inimese silmavahe järgi, seda juhul, kui prillid on korralikult peas. Olukorras, kus see nii ei ole, väsitatakse põhjuseta silma. Prille pidevalt otsaesisele tõstes pannakse raamid pinge alla, mistõttu võivad need väsida ja painduda palju kiiremini kui korralikult kasutades.

Peamine vajadus tekib siiski vanusega

Tõsi, suurem osa progresseeruvate klaasidega prillide kasutajatest on üle 40-aastased. Selle põhjuseks on loomulik aastatest tulenev silmaläätse elastsuse vähenemine. Ehk lisaks kaugele nägemise prillidele vajavad paljud inimesed ka nii-öelda lugemisprille. Progresseeruvad prilliklaasid võimaldavadki kandjal mugavalt näha nii lähedale kui ka kaugele, ilma et peaks prille vahetama.

Progresseeruvate prillide määramine

Progresseeruvate prillide määramine ja valmistamine on väga täpne töö ning nõuab veidi rohkem aega kui ühevaateliste ehk nii-öelda tavaprillide valimine. Kuna sellisel juhul peab iga väiksemgi osa vastama täpselt prillikandja vajadustele, nõuab prilliretsepti kirjutamine kõige uuemaid masinaid ning optometristide suurepärast kogemust.

Võimalusi on mitmeid

Lisaks standardsetele progresseeruvatele prilliklaasidele on võimalik luua väga individuaalsed lahendused, mis sobivad iga inimese elustiili ja harjumustega. Näiteks kui töötad autojuhina, peaksid kindlasti mõtlema natuke teiste klaaside peale kui kontoris töötades. Täpselt nagu tavaklaase, saab ka progresseeruvaid klaase paigutada näiteks sportprilliraamidesse, toonida päikeseprillideks või kasutada fotokroomset lahendust. Parima lahenduse aitab kindlasti välja selgitada kogemustega optometrist.

Vajab veidi harjumist

Nii nagu kõik uued prillid, on ka progresseeruvad klaasid silmadele alguses harjumatud ning uue olukorraga kohanemine võtab veidi aega. Ka olukorras, kus prillikandja on näiteks pikalt kasutanud vale optilise tugevusega klaase, peab aju ümber harjuma, et silmi enam nii tugevalt ei pingutataks. Seepärast pole kõige parem oma esimesi progresseeruvaid klaase valida väga stressirikkal ajal, kus tegemist on palju ning silmad pidevalt töös ja väsinud. Väsimuse ja stressiga väheneb ka motivatsioon muutustega harjumiseks.

Klaaside nägemisalad

Lisaks progresseeruvate klaaside optiliste tugevuste varieerumisele peab prillikandja arvestama veel ühe omapäraga, mis nende klaasidega kaasneb. Klaaside kõige selgem nägemisala asub just prilliklaaside keskel, ehk progresseeruvate klaasidega külgedele nägemiseks on vaja veidi rohkem pea keeramist. See on aga omadus, mida vastavaid klaase kasutavad inimesed väga enam ise tähele ei panegi.

Kõige olulisem ongi küsimus – milleks?

Progresseeruvate prillide valimisel tulekski kõige esimesena jõuda arusaamale, millises olukorras ja milleks neid peamiselt kasutama hakatakse. Kas need on igapäevased prillid, millega arvuti taga ja pabereid täites töötatakse või on soov kasutada uusi prille näiteks autosõidul või sporti tehes. Parima lahenduse leiab alati koos optometristiga.

