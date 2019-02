Soovid vähendada kuu ajaga tselluliiti ja ümbermõõtu 2–5 cm? Kodune kupumassaaž aitab!

Iga naine puutub elu jooksul kokku tselluliidiga ning püüab võidelda sellega nii kõikvõimalike kreemide, harjude ja mähistega. Tegelikult aga ei ole vaja kalleid kreeme ega salongiprotseduure, sest kodus kasutatavad taskukohased silikoonist massaažikupud lubavad imelisi tulemusi juba mõne nädalaga. Lisaks aitab kupumassaaž saavutada nahal ka ihaldatud noorusliku välimuse.

Küsimustele vastab www.kupud.ee esindaja Pille Mürgimäe (57).

Kuidas kodune kupumassaaž toimib ja miks eelistada seda teistele massaažidele?

Tegemist on tegelikult juba ammu tuntud massaažiliigiga, mille tegemisel kasutatakse kuppe. Vanade klaasist ja kuumutamist vajavate pallikeste asemel kasutatakse tänapäeval koduseks kehahoolduseks mõeldud silikoonist massaažikuppe. Tselluliidi vähendamise mõttes on see tõhusam kui teised massaažid, sest kupp imeb endasse vaakumit, tekitades palju nahka, lihaseid ja kudesid, tänu millele saab hõlpsasti kiirendada lümfi- ja vereringet ning ainevahetust. Paljud naised eelistavad seda teistele massaažidele just põhjusel, et see on mugav, käepärane ning taskukohane ja mis kõige tähtsam: kasutajad näevad juba esimesi tulemusi nädala-paariga ning see võtab vaid 20–25 minutit päevas.



Milliseid kuppe on pakkuda?

Peaaegu 80–90% naistest on tselluliit, niisiis on nende seas kõige populaarsem kupp kindlasti kehakupp. Kehakupuga saab tõhusalt vähendada tselluliiti, ümbermõõtu ja lõtvunud nahka ning sünnitusjärgseid või kaalutõusust tekkinud venitusarme. Kupumassaaž kiirendab ka ainevahetust ning muudab naha pringimaks ja säravamaks.

Võimalus on kasutada ka näokuppu, mis aitab naha enneaegse vananemise vastu – parandab näo mikrovereringet, pinguldab näonahka, vähendab kortse ja aknearme ning tõstab ja tugevdab näolihaseid.

Silmakupuga annab aga vähendada tumedaid silmaaluseid ning silendada peeneid silma- ja huuleümbruse kortse.

Kuidas kupumassaaži kodus ise teha?



Kupumassaaži on väga lihtne ise teha. Kuputamiseks tuleb alati kasutada nahale sobivat õli ja silikoonist kuppu. Kõikide kuppude pakenditel on kaasas kasutusjuhend, mille järgi on lihtne toimetada.

Kehakuppu kasutades peaks enamasti järgima põhimõtet, et kupuga tuleb liikuda altpoolt üles vereringe suunas. Parimate tulemuste saavutamiseks peaks kuputama kuu aega järjest 4-6 korda nädalas (kuni 10 minutit) ühele probleemsele piirkonnale. Et jääkained saaksid kehast väljuda, ei tohi kindlasti unustada vee joomist pärast kuputamist. Pärast kuuri on nahk on rohkem trimmis, vähenenud on ümbermõõt ning tselluliit.

Näokuppu tuleks kasutada aga 2–3 korda nädalas. Näokupuga on kaasas ka spetsiaalne skeem, mida järgides on lihtne seda kasutada. Soovitame kuputada pärast dušši, siis on poorid lahti aurutatud, ning õli ja kupu koostoime mõjusam. Kasutan näokuppu ka ise ning tulemusega olen väga rahul. Nägu on heas toonuses, jumekam, pringim ja siledam.

Teil on väga palju kasutajakogemusi. Kas tooksid välja parimad tulemused?



Oleme tegutsenud juba üle seitsme aasta ning rahulolevaid kasutajaid on meil juba üle 20 000. Kuna oleme niivõrd palju positiivset tagasisidet saanud ja tulemused on kiired tulema, siis sellist nii-öelda pähe määrimist pole. Jutt kuppudest levib juba ammu sõbralt sõbrale.



Teeme palju koostööd blogijatega, kes teevad kuuajalise kuuri läbi ja saadavad meile tagasisidet nii mõõtude kui ka enne-pärast piltidega. Parimad tulemused, mis on saavutatud kuu ajaga, on reielt 6 cm, kõhult 8 cm ning käsivarrelt 3 cm. Keskmiselt aga vähendab kuputamine kuu ajaga reielt 2–4 cm ning kõhult 3–4 cm. Väga häid tulemusi on muidugi saadud ka venitus- ning aknearmide vähendamisel.

Kust kuppe võib leida?

Kuppe on võimalik lihtsasti ja kiiresti tellida e-poest www.kupud.ee. Samuti on kupud müügil Tallinna ja Tartu Kaubamaja ilumaailmas ning Tradehouse Ilukaubamajades Tallinnas, Tartus, Pärnus ning Narvas.