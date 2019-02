KIIRÜLEVAADE | Etiketimüüdid presidendi vastuvõtul. Kuidas on lood paljaste õlgadega? Aga pükskostüümiga?

Meisi Volt Anne & Stiil veebi juht Kadri Nikopensius

Igal aastal vaadeldakse presidendi vastuvõtul lisaks moeloojate kunstile ka seda, kuidas keegi on etiketireeglitest kinni pidanud. Mis on aga reeglid, mida eeldatakse paigas olevat, ent tegelikult ei vasta tõele? Näiteks kuidas on lood õlgade või dekoltee paljastusega? Või ebatavaliste ehetega? Tuleb välja, et presidendigala pole sugugi nii karmi korraga kui võiks arvata. Vaata lähemalt videost!