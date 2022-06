Suve saabumisega kaasneb palju häid asju - pikemad päevad, lõbusad grilliõhtud, valgemad hommikud ja võimalus jätta soe jope koju. Lisaks on su näonahk kuidagi klaarim ja tüütuid vistrikke tekib vähem. Dermatoloog dr Ross Perry toob välja, miks see nii on.