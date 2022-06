Unistad suure moeetenduse korraldamise kogemusest? ERKI Moeshow otsib vabatahtlikke

‘’Vabatahtlikuks tasub kindlasti kandideerida, kui otsid oma ellu põnevust, adrenaliini ja väärtuslikke kogemusi. Olla osa meie meeskonnast, kohtuda uute ja huvitavate inimestega ning kogeda kogu lavatagust melu – need on hindamatud mälestused oma elu varasalve,’’ sõnab juba teist aastat ERKI Moeshow vabatahtlike koordinaatorina tegutsev Merilyn Lempu.

“ERKI seltskond on eesmärgile orienteeritud ja toetav, see on igal juhul mälestus kogu eluks. ERKI on minu ellu toonud mitmeid toredaid inimesi ja olen selle eest väga tänulik,” kirjeldab oma vabatahtlikku kogemust kahel järjestikusel aastal Eesti kõige omanäolisemal moesündmusel vabatahtlikuna kaasa löönud Elin Alunurm.