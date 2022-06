Tahad trennis meiki kanda, kuigi tead, et see on nahale halb? Siis tee seda vähemalt NII

Vali jumestus- ja peitekreem, mis püsib

"Ausalt öeldes on kõige higistamiskindlam meigitoode Revlon ColorStay jumestuskreem. See jätab kauni tulemuse ja püsib isegi intensiivse higistamise järel," soovitab Ghiglieri. Dr Gohara lisab, et veebaasil jumestuskreemid on trenni tegemise ajal kõige paremad, sest need kipuvad nahka vähem rasuseks muutma ja poore ummistama.

Kui otsid aga toodet, millega mõnda üksikut vistrikku või muud iluviga peita, soovitab Ghiglieri YSLi All-Hours peitekreemi.

Ripsmetušš ei tohiks higistamise tõttu määrida

Veekindel ripsmetušš ei sobi kõigile, eriti neile, kel on tundlikumad silmad. Määrdumiskindlaid koostiseid on sageli liiga raske eemaldada ja pead ripsmeid liiga tugevasti hõõruma. Selle asemel soovitab Ghiglieri Blinc Amplified ripsmetušši, mis katab ripsmekarvakesed, on vett hülgava koostisega ja püsib paremini kui traditsioonilised veekindlad ripsmetušid. "Päeva lõpus ei vaja sa mingeid hullumeelseid meigieemaldajaid, vaid lihtsalt sooja vett ja lapikest, millega tušš ripsmetelt eemaldada."

Kasuta toonivat huulepalsam

Liiga intensiivne matistav huulepulk on ehk trennis liig, aga tooniv huulepalsam või -läige sobib selleks küll. Niisuta huuli ka peale trenni, et need sobituksid sinu treeningu järel õhetavate põskedega.

Liiga palju meiki pole trennis mõistlik kanda, aga nipet-näpet annab kasutada küll, või mis?

Allikas: Well+Good