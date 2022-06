Tulihingeline urbanist Maria Derlõš Laagnasse linnaaia rajamisest: arvati, et niisama mõmisejatel on sakuska kohe lähedalt võtta

Ta jutt on sorav ja sõnad mõtestatud. Liigutused kiired, pilk mõjus. „Silmad nagu šokolaadinööbid,“ märkan end mõtlemas. Marias on südamlikkust, kuid sama palju ka südikust. Teda innustab linnaruum – selle uurimine, mõtestamine, asukad. „Linn ei pea olema betoonist,“ ütleb ta veendunult. „Ka tihedalt asustatud paik saab olla roheline. See on meie psühholoogiline vajadus – uuringud näitavad, et isegi metsapildiga tapeet langetab stressitaset.“