FOTOD | Glamuursed kotad ja platvormsandaalid. Selle suve staarid kingariiulil

Meile teleekraanilt tuttav kingafanaatik Carrie Bradshaw ütles kord: „Kui üks uks sulgub, avaneb kingakarp.” Oleks narr arvata, et sellist omamoodi teraapiavormi harrastavad ainult tegelased kinolinalt. Niisiis ettevaatust, kõik kingaarmastajad! Kohe kiikame sellesuviseid kingatrende, millega on tippdisainerid lagedale tulnud. Võib juhtuda, et needki ässitavad kergekäeliselt pangakaarti viibutama.