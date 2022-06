Tunned, et oled pidevalt justkui "liiga tubli"? Psühholoog annab nõu, kuidas edaspidi vabamalt võtta

“Tüdruk, kes kasvab üles kirjeldatud keskkonnas, võib jääda lihtsalt uskuma, et olemaks hea naine, abikaasa või ema, peab ta panema oma vajadused kõrvale ja keskenduma täielikult teistele.” Teine variant on vastupidine stsenaarium, kus perekonda juhib isekas vanem, kes arvab, et on maailma naba, märkamata seejuures oma lapse vajadusi. “Sellises kodus kasvanud inimene hakkab uskuma, et tema õnn peitub teiste vajaduste ja soovide täitmises.”