Moeajakiri Vogue avaldab: millist parfüümi eelistab Harry Styles? Mida Rihanna ja teised staarid?

Muusiku stilist avaldas Briti Vogue'ile 2017. aastal, et just see Tom Fordi parfüüm on mehe lemmikuks. Tegemist on muuseas Tom Fordi ühe kõige kuulsama kompositsiooniga, mida varjutab ehk vaid "Black Orchid". "Tobacco Vanille" on gurmantne ja kergelt suitsune lõhnanootide segu, mis püsib nahal tunde, aga pisike pudelike seda maksab ka mitusada eurot. Muuseas, parfüümi müüakse ka küünla või (soodsama) kehasprei kujul.

Rihanna: Kilian Love Don’t Be Shy

Kuigi ilmselt jumaldab Rihanna kõige enam parfüüme, mis on lansseeritud ta isikliku ilufirma, Fenty Beauty alt, avaldas ilumõjutaja ja -guru Jackie Aina, et Rihanna lemmikuks võib olla ka Prantsuse butiigi Kilian parfüüm "Love Don't Be Shy". Lõhnas on ühendatud apelsinide, roosiõite ja vahukommide aroomid pipraste alatoonidega.

Meghan Markle: Jo Malone Wood Sage & Sea Salt

Markle avaldas aastate eest oma blogis The Tig (mis kadus radarilt vahetult enne seda, kui ta abiellus prints Harry'ga), et üks tema lemmiklõhnu on Jo Malone'i "Wood Sage & Sea Salt". Lõhna tipunoodid saab juba nimest välja lugeda (puidune salvei ja meresool), aga kuna tegemist on kölnivee, mitte parfüümiga, on see ka kergem ja õhulisem aroom. Nagu enamikke Jo Malone'i signatuurlõhnasid, saab sedagi osta ka küünla kujul.

Sophie Turner: Le Labo Santal 33

Sophie Turner on üks Brooklynis tegutseva Le Labo paljudest kuulsatest fännidest ja tema lemmikuks on brändi unisex parfüüm "Santal 33", mida ta jagab oma abikaasa, Joe Jonasega. Tegemist on puiduse aroomiga, milles tunnetad ka iiriste ja muskuse akorde. Sedagi müüakse ka küünla kujul.

Adele: Christian Dior Hypnotic Poison

Mõne inimese jaoks on parfüümil ka vägagi sentimentaalne väärtus ja seetõttu ei vaheta nad seda lõhna just sageli millegi muu vastu välja. Adele on üks neist inimestest, olles kasutanud seda kuulsat Diori parfüümi juba teismeeast saadik. Lõhnas on ühendatud intensiivsed karamelli ja vanilli aroomid.

Ashley Graham: Chloé Eau De Parfum