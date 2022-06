Saskia Alusalu elust peale tippspordiga lõpparve tegemist: ma ei soovi enam teha sellist tohutut pingutamist, et veremaitse on suus

Viimane poolaasta on olnud Saskiale väga muutuste rohke. Noore tüdrukuna Eestist ära läinud ja kogu hingega tippspordile keskendunud naine lõpetas eelmise aasta augustis paljudele ootamatult oma särava karjääri. Erinevate riikide asemel sõidab ta nüüd iganädalaselt Tallinna ja Tartu vahet, et õppida ülikoolis füsioteraapiat. Ka Saskia ise tunnistab, et poleks sellist asjade käiku osanud ette näha. Sellegipoolest on ta rahul, olgugi et uus elustiil on hetkel veel harjumatu. „Elu on väga teistsugune, kui oled nii pikalt tippsportlane ning siis teed äkki midagi muud... Ükski algus ei ole kerge, kõik on tõesti väga teistsugune. Aga mulle meeldib, mul on väga huvitav,“ ütleb naine innukalt.