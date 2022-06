Küll aga olen alati olnud mingil dieedil. Alustasin, kui olin 16. See on aeg, mil inimene saab täiskasvanuks ja mõistab ootusi, mis ümbritsevad talle pannud on. Põhikoolis olin klassis uus tüdruk, kõigist suurem. Kasvasin teistest kiiremini ja nägin vanem välja. Alati leidus heatahtjaid, kes andsid mu emale märku, et lapsel on kõhuke ees – äkki ta peaks vähem sööma?