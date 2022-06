Kui mõnikümmend aastat tagasi ei teatud päikesekaitsest suurt midagi ning moes oli end võimalikult pruuniks päevitada, siis tänapäeval on hooldustoote kasutamine elementaarne. Kaitsmata nahaga päikese käes aega veetes riskime enneaegse vananemisega, kuid mis veel hullem – nahavähiga. UVA-kiired kahjustavad nahka sügavuti, lõhustades elastiini ja kollageeni, UVB-kiired on aga eriti ohtlikud just nahapõletuse ja nahavähi tekkimise seisukohast.