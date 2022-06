FOTOD | Pea iga Skandinaavia moemõjutaja kannab praegu just seda maikat

Kui mitmed 2022. aasta sügistalvised kollektsioonid, pakkusid erinevaid innovaatilisi ja värskeid lahendusi, avastades moodi läbi futuristliku läätse (Christian Dior ja Balmain), siis teised (Miu Miu, Blumarine, Diesel jt.) inspireerusid Y2K ehk nullindate aegsest esteetikast. Neid kõiki ühendas aga üks klassikaline riideese, mis on nüüd vallutanud Skandinaavia suuremate linnade tänavad ja moemõjutajate südamed. Mis see on? Lihtne valge maika.