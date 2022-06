FOTOD | Pole kahtlustki: sellised käekotid on 2022. aastal kõige trendikamad

Üsna mitu hooaega on moemaailmas domineerinud mikrosuuruses käekotid, kuhu mahub vaevu nutitelefon sisse. Mood ei olegi alati praktiline ja oleme valmis seda sageli aktsepteerima, aga samal ajal rõõmustab meid uudis, et funktsionaalsed käekotid on moes tagasi!