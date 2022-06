Kui jumestus kipub päeva jooksul nahalt maha kuluma, on võimalik, et jätad ilurutiinis selle olulise sammu vahele

Kujuta pilti: kell on 8 hommikul, kandsid just meigitooted näole ja kõik näeb välja suurepärane. Ei mingit peitekreemi silmalaugude voldikestes, ei mingit rasu, mis jumestuskreemist läbi kumab, ning särapuuder sätendab täpselt seal, kuhu sa selle kandsid. Järgmine pilt: kell on 3 pärastlõunal, jumestus on kulunud ja suundud tualettruumi seda värskendama.