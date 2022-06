Lancôme’i kultusparfüüm La Vie Est Belle on saanud uue särava versiooni, mis kuulutab jõustavat ja rõõmu toovat sõnumit kõigile, kes võtavad hetke, et seda tähele panna. Roosa pipar, bergamott ja vaarikanoodid moodustavad plahvatuslikult värske kombinatsiooni, lõhnasüdames tervitab meid lillebukett ning põhjas on tunda patšulit, gurmeenoote ja iirist.