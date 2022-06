Kogenud puhastusekspert õpetab, kuidas koristada nii, et koristama peaks võimalikult harva

„Teadliku koristamise valdkond on protsess ja isegi ligi 30 aastat sellega tegeledes ei julge ma öelda, et nüüd oskan kõike, sest koristusvaldkond uueneb ja areneb pidevalt. Mina olen aja jooksul kõik võimalikud „ämbrid läbi kolistanud”. Näiteks lapp oli kägaras käes, esimesed mikrokiudlapid rikkusin ühe pesukorraga, kuigi oleksid pidanud 500 pesukorda vastu pidama.” Esimest korda puutus Helge professionaalse koristamisega kokku 90ndatel, kui Soome kodumajandusõpetajad tulid Eesti kolleegidele koristamist õpetama. See oli varem igasugust koristamist vihanud naise jaoks elu muutev kogemus – teadliku koristamise õpetamisest sai Helge elutöö. „Määravaks sai see, kui nägin, et väikesed nipid võivad tüütu koristuse nauditavaks teha. Lisaks sain tulemuse varasemast kiiremini ja puhtus püsis palju pikemat aega.”