FOTOD | Minimalistlikku moodi järgiv moemõjutaja jagab, millist 5 trendi tasub praegu järgida

Los Angelesi linnas tegutsev moemõjutaja Jen Andrews-Cater kirjeldab oma isiklikku stiili kui kiiksuga minimalismi. Tema Instagrami vaadates märkad, et ta ühendab šikid ja kaasaegsed esemed suurema pingutuseta, nähes alati suurepärane välja. Niisiis on huvitav teada, milliseid praeguseid poppe trende ta ise eelistab ehk mille puhul näeb, et need püsivad moes veel pikalt.