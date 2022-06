FOTOD | Sigrid Kuusk esitles tähenduslikku ehtekollektsiooni „ENNE”

„Ehtekollektsioon „ENNE” on uueks kasvamise lugu,” selgitab Kuusk ning lisab, et tänu eesti keele mängulisusele hõlmab sõna „enne” kahte ajalist joont: minevikku ja seda, mis on enne olnud, aga ka tulevikku ehk ennet kui ettetähendust positiivses suunas. „Oma loomingus otsin ja tahan luua sära – seda nii materjalis kui ka mõjus, mida ehe kandjas loob. Soovin, et ehtel oleks positiivne enne, et see oleks nagu talisman, mida kaasas kanda, ning samal ajal ka meenutus, mida me oleme läbinud enne, et siia jõuda.”