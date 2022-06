Armastatud “Sõprade” staari Jennifer Anistoni hommikurutiin, millest hommikuvihkajatel tasuks inspireeruda

53-aastane “Sõpradest” tuntud Jennifer Aniston on paljudele naistele eeskujuks - tema figuur ja nooruslikkus teeb kadedaks ka neid, kes on temast hulga nooremad. Kuidas tal on õnnestunud säilitada oma imeline välimus? Ta avaldab, et näiteks tema hommikurutiin sisaldab juba nelja olulist tegevust, mis on tähtsad nii tema vaimse kui füüsilise tervise jaoks.