Küsimus, millele on väga raske vastata: kas suhe, kus sind on petetud, on veel päästmist väärt?

Terve maailm vaatas pealt ja mõtles, miks Khloe Kardashian ei lahkunud Tristan Thompsoni juurest - kui suhe ei toimi, siis on ju aeg lahkuda! Miks ta ometi seda ei tee? Aga me kõik saame sisimas aru, et see ei ole alati nii lihtne. Kui mängus on ka lapsed ja ühine vara, ei ole lahkuminek lihtsalt minema kõndimine ja uue elu alustamine kuskil mujal kellegi teisega.

Me investeerime suhtesse aega ja selle taga peitub ka suur emotsionaalne töö, seda kõike ei ole nii lihtne päevapealt lõpetada. On kuulsusi, kes on emotsionaalsetest krahhidest ka edukalt väljunud. Hillary Clinton otsustas kõigest hoolimata Bill Clintonile andestada. Aga kuidas saada aru, kas sinu suhe on pigem Kardashiani/Thompsoni või Clintonite olukorras?

Psühhoterapeut Amber Rules selgitab, et ühtset viisi teada saamaks, kas suhe on väärt päästmist, kahjuks ei olegi. “Ei ole maagilist viisi, et garanteerida, kas see on aega, pingutust ja võimalikku südamevalu väärt. Truudusetus teeb kohutavalt haiget.” Rulesi professionaalse arvamuse kohaselt on aga paar märki, mille abil teha selgeks, ehk on ikkagi võimalik purunevat suhet päästa.

“Valmisolek ausalt suhelda, regulaarne partneritevaheline probleemide üle arutlemine ja suur tahe konfliktide lahendamiseks on esimesed kolm olulist märki, mis näitavad, et partner tõesti kahetseb ja soovib kogu südamest olukorrale lahendust leida.” Kuidas tulevad inimesed truudusetuse tagajärgedega toime? Ehk on tõesti võimalik kellelegi tema eksimine andeks anda. Aga on võimatu andestada kellelegi, kes peale taolist prohmakat ei tee enda poolt midagi, et suhet uuesti üles ehitada…

Allikas: Body+Soul