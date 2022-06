Printsid William ja Harry, Kate Middleton... Just niimoodi hoiavad kuningliku pere liikmed end nii heas vormis

Buckinghami palees on viie tärni vääriline jõusaal, mis on varustatud erinevate trenažööride ja loomulikult ka personaaltreeneriga, kus kuninglik perekond saab end treenida. Lisaks privaatsele jõusaalile on kuulujuttude järgi noorema põlvkonna kuninglikel liikmetel samuti personaaltreenerid ja nad kasutavad oma treeninguteks nii jõusaali kui ka Buckinghami palee territooriumi. Buckinghami palees on ka bassein, milles prints Philip väidetavalt iga päev suples ja kus on kõik kuningliku pere liikmed ujuma õppinud.

Erinevad spordialad

Printsid William ja Harry on innukad ragbi- ja polomängijad ning mõlemaid julgustatakse võimalusel neis alades võistlema. Suur tennisefänn Middleton lasi väidetavalt enne sissekolimist Amner Halli ehitada maja ümber tenniseväljaku. Kodul on ka oma privaatne bassein. Peale tennise on Middleton suusatamise, maahoki, jooksmise ja sõudmise fänn. Räägitakse, et Middleton teeb iga päev vähemalt tund aega trenni.

Jooga

Meghan Markle on teada-tuntud joogaentusiast ja arvestades, et tema ema Doria Ragland on joogaõpetaja, ei ole see üllatus, et Markle on joogaga niivõrd sina peal, et lasi oma uude koju ehitada privaatse joogastuudio. Ka Kate Middleton on väidetavalt joogafänn.

Pikad jalutuskäigud ja ratsutamine

Kuigi füüsiliselt koormav treeningrutiin võib teenida paljusid kuningliku perekonna liikmeid, ei ole range treening mõeldud kõigi jaoks. Kuninganna sportimise saab kokku võtta kahe sõnaga: mõistlik treening. Briti kultuuriuurija Bryan Kozlowski, raamatu Long Live the Queen! 23 Rules for Living From Britain’s Longest-Reigning Monarch järgi ei ole kuninganna pikaealisuse saladus mitte range treeningrežiim, vaid hoopis jalutuskäigud koertega ja ratsutamine. "Ta on uskumatult hästi vananenud" ütles Kozlowski väljaandele The Post.

Allikas: Vogue