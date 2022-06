Oled valmis? ERKI Moeshow 2022 toimub juba kahe nädala pärast

‘’40 aastat tagasi sündinud ERKI Moeshow on ajas küll palju muutunud ja küllap muutub veelgi, aga see on ühe suurima tudengeid kaasava sündmusena jäänud püsima Kunstiakadeemia kultuurikalendrisse ja meie eesmärk on seda traditsiooni jätkata, ‘’ sõnab ERKI Moeshow peaprodutsent Karin Kiigemägi.

‘’Mõeldes tänasele maailmale on oluline hoida hea eesmärgiga loodut ja seda me Kunstiakadeemias teha püüame. ERKI Moeshow korraldamine annab meie tudengitele suurepärase võimaluse kogeda kokkupuudet nii öelda pärismaailmaga, milles on olulised tähtajad, vastutustunne, ajaplaneerimise oskus, eelarvega ümberkäimine ja kaasamine-tiimitöö, ‘’ lisab Kiigemägi.

9. juunini on võimalik soetada ERKI Moeshow piletid hinnaga 22€. Päev enne üritust ja toimumispäeval tuleb pileti eest tasuda 27€. Lisaks on võimalik osta väga hinnatud toetajapilet hinnaga 65€. Pileti saab soetada SIIT.

Lisaks anname veel kord teada, et ERKI Moeshow vajab sündmuse laitmatuks läbiviimiseks endiselt abikäsi. Vabatahtlikke abistajaid on tarvis nii show toimumise päeval 11. juunil kui ka mõned päevad enne ja pärast sündmust. Kui tunned, et soovid anda panuse ERKI Moeshow juubeliaasta toimumisele, siis täida ankeet siin.