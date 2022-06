Kuus riideeset, mida moestilist mitte kunagi endale ei ostaks

"Püüdke piirata kiirmoe tarbimist, sest see on enamasti valmistatud peamiselt sünteetilistest materjalidest, mis on keskkonnale äärmiselt kahjulikud," ütleb Frankel. Enamik odavaid kaubamärke kasutavad oma odavate ja trendikate lahenduste loomisel kemikaale, mis tekitavad palju kahjulikke jäätmeid. Parem on investeerida vähematesse, kuid kvaliteetsetesse rõivaesemetesse, mis peavad aastaid vastu, kui osta igal hooajal odavpoodidest ebakvaliteetseid riideid, mis muutuvad kiiresti topiliseks ja kaotavad oma vormi.

Kitsad valged teksad

“Veidi lõdvema lõikega valged teksad näevad lihtsalt paremad välja. Ja nende all ei ole vaja kanda ka spetsiaalset aluspesu”, räägib Frankel. Muidu ei ole naisel valgete teksaste vastu midagi, kuid just eriti kitsad valged teksad tekitavad temas New Jersey’liku koduperenaise tunde.

Sama riideese, kuid erinevat värvi

Paljudel meist on kindlasti olnud hetki, kus mõni kindel pluus või jakk meeldib nii väga, et tekib kohutav soov minna poodi ja osta sama riideese, kuid erinevat värvi. Frankel seda siiski teha ei soovita, sest tema sõnul kannavad inimesed siiski palju rohkem algselt ostetud toodet ja teine, pigem emotsiooni ajendil tehtud ost jääb kappi oma aega ootama, mida tihtipeale lõpuks ei tulegi…

Iga uus kuum trend

Kõikidele inimestele ei sobi kõik trendid ja see on tegelikult lihtne tõdemus, millega tasuks leppida. Frankel soovitab oma raha ja kapis olevat ruumi kasutada pigem riideesemete peale, mis on klassikalised, kestavad kaua, mida saab kasutada paljude erinevate sündmuste puhul ning mis tõesti sobivad sinu kehakujuga.

Ebamugavad kingad

See peaks olema loogiline, aga paljud naised ostavad endale väga ebamugavaid jalatseid, lihtsalt sellepärast, et need näevad nii head välja. Frankel ise nii ei tee ja ütleb, et selline komme tuleb ära lõpetada. See on raha ja oma tervise raiskamine ja lõpptulemusel ei kanta neid kingi nagunii rohkem kui ühel või kahel korral.

Liiga õrnast materjalist riided