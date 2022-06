FOTOD | Karolin Kuusiku sõjast inspireeritud kollektsioon: teatud hetkedel kahetsesin meeletult, et uue alguse nii valel ajal ette võtsin

Karolini mõjutas väga ka Eesti kunstiakadeemia kursus, kus õppis praegune Eesti moeparemik, näiteks Aldo Järvsoo, Riina Põldroos ja Ketlin Bachmann-Põldroos. „Enne neid ka Marju Tammiku, Jaanus Vahtra, Marit Ahvena ja Anu Lensmenti kursus. Olin sel ajal keskkoolis, kui need kaks kursust oma loomingut tegid, ja see kõik tundus nii äge ja inspireeriv. Eesti moeelu on vahepeal väga palju edasi arenenud, eriti ärilises mõttes, aga tolle aja tegevuses oli mingi essents ja värskus, mitte külm kaalutletus.”

Enesedistsipliin on kõige olulisem

Nüüd ümbritseb mood Karolini nii igapäevatöös kui ka argielus, kuigi tavalist argipäeva tema ameti puhul olemas ei olegi. „Selles ongi asja olemus ja mõte. Iga päeva graafik tuleb nullist eraldi üles ehitada ja selle juures on hästi oluline tugev enesedistsipliin. Muidu ma ennast eriti ei kiida, aga distsipliini kohta võin tõesti öelda, et sellega on hästi läinud. Teen endale konkreetsed nimekirjad, mis on vaja ära teha. Tihti on päevas 20–30 märget ja muudkui tegutsen.”

Küsimusele, millised on stilistiametiga kaasnevad suuremad müüdid, vastab Karolin rõõmsalt, et praeguseks müüte enam eriti polegi. Ent Karolini karjääri alguses, nullindate alguspoolel küsiti temalt pidevalt, mis ta „päristöö” ikkagi on. „Proovisin siis selgitada, et „vot see ongi, et ma praegu su riidesse panin”. Mõne aastaga olukord muutus, turul tekkis meeletu nõudlus stilistide järele. Mäletan, et pidin iga päev umbes neljast tööpakkumisest kolm ära ütlema, sest teisiti polnud võimalik. Lisaks hakkasid mulle tundmatud tüdrukud üle Eesti kirjutama, et kuidas ikkagi stilistiks saada.”