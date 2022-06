Näitleja Stanley Tucci avameelselt vähidiagnoosist ja karmist ravist: kartsin, et mu elu kõige olulisemaid osi saab rikutud

Minu jaoks on viibimine Los Angeleses pikemalt kui paar päeva üpris piinarikas. Olen selle paiga kohta sama tundnud juba oma esimesest külastusest, mis jääb umbes kolmekümne nelja aasta taha. Kuigi seal on toredaid piirkondi ja imehäid restorane ning kalleid sõpru ja pereliikmeid, keda ma väga armastan, ei ole see koht minu jaoks. Mulle ei meeldi pidev päikesevalgus, põuane ilm, aastaaegade puudumine ja see ebamäärane pillutatus.