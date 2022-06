Kuna gümnaasiumi ajal polnud suurt midagi saada, sest oma vähest taskuraha ei saanud ‘’päris poodide’’ riiete alla panna, siis klassiõdedega katsetasime hästi palju. Ma ei ütleks, et see oli fopaa, pigem lõbus aeg, kui oli ükskõik, mida teised arvasid, aga nii mõnigi eneseväljenduslikum tumblrist (veebikeskkond - toim.) leitud inspiratsiooni outfit sai endale selga haaknõelte abil tekitatud. Praegu tundub, et pigem eluohtlik.