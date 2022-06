FOTOD | See 80ndatest pärit rannarõivaste trend on praegu kõige ihaldusväärsem

Kas iga kord, kui basseini ääres või rannal päikest võtad, näed vaeva sellega, et su puusi katab inetu püksirant? Kui bikiinide ülemist osa on veel võimalik kuidagi sobivalt sättida, siis alumisega jäädakse enamasti hätta ja see kipub puusad "ära lõikama", muutes üldmulje matsakamaks. Õnneks lahendab selle mure alanud rannahooaja (kui ilm vaid lubaks) kõige populaarsem moesuund.