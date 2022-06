“Endine peika rahuldas mind paar suve tagasi keelega ning kui olin orgasmi ilusasti kätte saanud, teatas ta viisakalt, et palun ära nüüd tunne piinlikkust ja mul on sellega täiesti okei, aga ma arvan, et enne kui jätkame, peaksid sa teadma, et sul on tampoon sees.