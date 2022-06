Madal enesehinnang: halbade suhete võtmesõna

Kõigil on aeg-ajalt elus madalseise, kuid mõnel inimesel on neid eriti rohkelt, kui mitte öelda, et kogu aeg. Sellisele inimesele võib tunduda, et kogu maailm on tema vastu, kõik kiusavad teda ja iga nurga taga on varitsemas midagi halba. Kui midagi peakski hästi minema, siis on see pigem erand ja üllatus. Teda ümbritsevad inimesed võivad kõike näha aga hoopis vastupidi – viriseja võib tunduda valiva ja uhke pirtsutajana, kellele miski ei sobi ja kes armastab ohvrirollis olles teistega manipuleerida. Tegelikult on asi inimese madalas enesehinnangus.