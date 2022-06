VIDEOEKSPERIMENT: Eesti inimesed UV-kaamera ees

Eucerini brändijuhi Liisa Kuslapi sõnul võimaldab UV-kaamera piltlikult näha seda, kuidas näeb inimese nahka päike. „Viimastel aastatel on inimesed üha teadlikumad päikesekiirguse kahjulikkusest, kuid siiski leidub veel palju neid, kes ei taju, miks päikesekaitsekreem on vajalik ja et seda peaks kasutama ka siis, kui ei viibita rannas. Tahtsimegi inimestele nende oma nahal demonstreerida, kuidas kreem UV-kiirgust blokeerib, ja videos nähtud reaktsioonid olid väga illustratiivsed.“

Mis on UV-kaamera?

UV-kaamera on spetsiaalne kaamera, mille abil on võimalik näidata, milline meie nahk välja näeb koos päikesekaitsekreemiga ja ilma. Kaamera teeb seda UV-valguse tuvastamise abil – valgus, mida inimsilm ei näe, kuid mis jõuab meieni peamiselt päikese (ka solaariumi) kaudu ning põhjustab nahakahjustusi, päikesepõletust ja naha vananemist. UV-kaamera tuvastab näiteks tedretähnid ja tumedad laigud – nahakahjustused, mis pole veel pinnale tulnud. See kaamera võimaldab meil näha nahakahjustusi enne, kui need on palja silmaga nähtavad.

Kandes nahale päikesekaitsekreemi, on läbi kaamera näha, kuidas UV-valgus ei jõua enam nahani ja nahakahjustused saavad kaitse. Just see UV-valgus põhjustab 90% nahakahjustustest ja naha vananemisest. UV-kaamera näitab, kuidas päikesekreem meie nahka kaitseb. Ilma päikesekaitsekreemita põhjustavad päikesekiirguse mõjud enneaegset vananemist ja nahakahjustusi.

Videost saab vaadata UV-kaamera ees olnud inimeste reaktsioone ja seda, kui paljude inimeste nahk oli kaitstud kahjuliku päikesekiirguse eest.