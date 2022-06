Aknearmidest on võimalik vabaneda

Aknega kaasnev enesehinnangu langus on paras väljakutse vaimsele tervisele. Tarjo soovitab kuulata teiste sarnase diagnoosiga inimeste lugusid: „Minu puhul oli abi sellest, et rääkisin oma tuttavaga, kes mulle ka Eucerini tooteid soovitas. Kellegi isiklik kogemus esiteks tekitab tunde, et sa pole oma murega üksi, ja teiseks annab lootust, et aknest on võimalik paraneda.”

Tarjo tunnistab, et aknest paranemisel toetasid teda just Eucerini DermoPure’i tooted. „Kasutasin spetsiaalselt akne ravi toetamiseks mõeldud tootesarja ning see aitas ennetada uusi puhanguid, aga leevendas ka aknearme. Nüüd on armid mu nahal juba palju heledamad kui varem,” rõõmustab ta. Oluline on teada, et armid muutuvad veelgi tumedamaks just päikesekiirguse tõttu. Seepärast on tähtis akne ravi ajal, aga ka pärast seda kasutada SPF-tooteid, mis kaitsevad päikesepõletuse ja naha ebaühtlaseks muutumise eest.