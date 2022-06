FOTOD | Meghan Markle naases koos Harryga Londonisse! Mida ta esimest korda avalikkuse ette ilmudes kandis?

Tegemist on tähelepanuväärse sündmusega, aga võrdselt põnev on ka see, mida Markle otsustas sel puhul kanda. Tal oli hommikul seljas valge vöötatud mantel ja peas sellega sobituv peakate. Prints Harry kandis klassikalist päevast ülikonda, mida ehtisid medalid, mille ta on saanud ajateenistuses viibimise eest. Paar istus katedraalis printsesside Eugenie ja Beatrice'i kõrval.