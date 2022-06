Nüüd, kui päikselised ilmad on ka Eestis kohal, ei tasu toast ilma päikesekreemita lahkuda. Kuigi tundub, et päikest on vähe, siis võib UV ometigi nahale mõjuda. Pidev päikesekreemi kasutamine aga aitab nahka kaitsta ning seda ka nooremana hoida.