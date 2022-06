Nissani uued elektriautod. Milline auto millisele perele sobib?

Sina ise või sinu elukaaslane ei torma liiga kergekäeliselt uuendustega kaasa minema, vaid vajate muutusteks aega? Mõistlik! Sellisel juhul võiks teie pere valik olla e-POWER. See uus Qashqai kavatseb pakkuda rohkemat, kui kliendid oskaksid ühelt klassikaliselt pereautolt oodata. Mugavus, rafineeritus ja tehnoloogia on kõrgeimast kategooriast, mis teeb sõitmise meeldivaks nii juhile kui ka suurematele ja väiksematele kaassõitjatele. Praeguseks enam kui 3 miljonit autot müünud Qashqai on oluline samm Nissani plaanist nakatada aina enam kliente elektriusku.

Sinu pere on oma igapäevavalikutes keskkonnateadlik ja soovite samas vaimus kasvatada ka oma lapsi? Küll ei soovi te teha liigseid järeleandmisi mugavuse osas? Sellisel juhul sobib teile hästi kuni 500-kilomeetrise sõiduraadiusega crossover Nissan Ariya, mis on täiesti uus peatükk Nissani täiselektriliste autode arenduses. Võimsa kiirendusega, kuid mugavat sõidukogemust võimaldav Ariya pakub õhulist salongiatmosfääri ja stressivaba liiklemist teadmisega, et auto hoolitseb ka ise oma sõitja eest. Pikk sõiduulatus ühe laadimisega muudab selle auto sobilikuks nii igapäevasteks linnasõitudeks kui ka pikemateks seiklusteks raskematel teedel.

Autol olev e-POWERi jõuseade on ainulaadne selle poolest, et bensiinimootorit kasutatakse ainult elektrienergia tootmiseks ja rattaid käitab ainult elektrimootor. See on täiesti uut tüüpi jõuseade klientidele, kes pole veel valmis täiselektrilist sõidukit ostma, kuid tahavad nautida elektrifitseeritud jõuseadme eeliseid. Nii saab klient elektriauto kvaliteedi ja mugavuse, kuid ei ela etteantud sõiduraadiuse piiravas maailmas. Turvaline valik mitme väikelapsega peredele, kelle argipäev on niigi sageli ootamatusi täis.

Peamine erinevus võrreldes teiste tavaliste hübriididega on see, et uue Qashqai elektrimootor on sama suur nagu tavalises täiselektrilises autos. See võimaldab kohest kiirendust, mis on elektriautode klientide seas osutunud väga menukaks. Mootoriga käitatav generaator säilitab aku laetust, kuid see võib lisavõimsuse tagamiseks varustada elektriga ka otse mootorit. Mootor töötab optimaalses pöördevahemikus, mis tagab maksimaalse ökonoomsuse, ent samal ajal on seda hoolikalt häälestatud nii, et müra oleks minimaalne ja et järsul kiirendamisel tekiks loomulik seotuse tunne. Nii ei pea kartma, et mõni pere väiksem liige äkiliste kiirenduste peale unest üles võpataks.

Uus põlvkond järgib eelkäijate juhtpõhimõtteid, milleks on jõuline kujundus, säästlik mootor ja täiustatud mahutavus koos parema kvaliteedi ja kõrgemale klassile omase sõiduelamusega. Uus Qashqai tõstab kindlasti lati crossover’ite segmendis uuele kõrgusele.

Suuremale perele: uus X-Trail