Personaaltreener: võid mõned lisakilod kaotada, aga kui su sisekõne ei muutu positiivseks, oled ikkagi õnnetu

See juhtub igal aastal jaanuaris ja seejärel umbes märtsis-aprillis: trennisaalid on äkki rahvast täis. Esimesel juhul on antud uusaasta­lubadus end kätte võtta, teisel puhul on inimeste erakordses tubliduses “süüdi” saabuv rannahooaeg, mis sunnib oma keha uue (või kellegi teise?) pilguga vaatama. Jah, eks ole ju teada, et eks­treemsed dieedid ja enda piitsutamine mõjuvadki väga lühikest aega. Kuu, kaks. Soovitud muutuse ehk ilusa keha asemel toovad need tihti kaasa aga süütunde suutma­tuse pärast kauem “tubli” olla ja võib-olla ka lisakilod. Pärast pingutust preemiat soovida on ju inimlik. Kuidas oma kehaga lõpuks ometi rahu teha, küsi­sime Norras elavalt personaal­treenerilt ja toitumis­nõustajalt Iti Otsalt (35).