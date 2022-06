Hapukoor päikesepõletusele? Jah, kui sa proovid asja hullemaks ajada

Siiski on paljude külmikus üks asi, mis päikesepõletust ohutult leevendab - aaloest tehtud geel. Kui sul on see juba olemas, siis pigista lahke kogus päikesepõletusele ja hõõru see ettevaatlikult nahale. Eestlaste kodudes kipub aaloe ka potitaimena kasvama, sel puhul lõika aaloetaime leht pooleks ja hõõru sellega punetavat nahka.