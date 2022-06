Huulelainer on meigis massiliselt kasutusel olnud juba sada aastat, et huuled väikeseks roosinupuks või hoopis mahlaselt lopsakateks muuta. Küll aga on ilustandardid selle osas, et missugused huuled on mingil perioodil kenad või mitte, lähtunud ajaloos tihti valgenahaliste näitlejate-lauljate mõjust.