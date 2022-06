VIDEO | Tanel Veenre ja Karolin Kuusik: uue kollektsiooni mõtted on juba peas

Tanel Veenre märkis, et tema muusa on maalikunstnik ja graafik Aili Vint. Veenre selgitas, et Vindi graafika, mida ta lapsena raamatust nägi, stimuleerib teda. Tagasiside osas annab sotsiaalmeedia esimese eufooria. „Alati tekivad mingisugused hitid,“ rääkis ta. „Mingid asjad hakkavad peegeldama vastu ja sotsiaalmeedia on väga tundlik, on kohe ees,“ lisas Veenre. „Ma olen õnnelik, et inimesed on mu ümber ja saavad inspireeritud ja osaks minu loost,“ selgitas ta. Kuusik ei osanud öelda, kust ja kuidas ta tagasisidet saab. Küll aga on mõlemal juba uute kollektsioonide ideed peas idanema asunud.