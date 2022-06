VIDEO | Liisi Eesmaa: mood on mänguline ja lubab hästi palju

„Ma olen meeletult põnevil Karolini, Aldo ja Taneli pärast, sest see on see hetk, kus viimase aasta hullus muutub üheks maagiliseks 10-30 minutiks. Ja see on kõik!“ kõneles Eesmaa eilsel „Miraaži“ moedemonstratsioonil. Ta rõhutas, et kollektsiooni loomine on väga intensiivne töö ning kaduv ilu, kuid sellest saadav ekstaas on samamoodi vägev.