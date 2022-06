Nii ei pea juuste kammimine lõppema välja kakutud kiharatega

Üks viis pusade lihtsamaks harutamiseks on duši all pärast juuksepalsami kasutamist laiapiilise kammiga ettevaatlikult juukseid läbi kammida. Nii on pärast juuste kuivamist oluliselt lihtsam neid kammida ka tihedama kammiga.

Teine võimalus on kasutada argaaniaõli. Seda on mõistlik kasutada just kuivanud juustel, mis vajavad pisut abi, et kõik pusad õnnestuks välja kammida. Tee nii: kalla poole teelusika jagu argaaniaõli pihkudesse ja hõõru see juustesse. Lase õlil pisut aega juustes olla, nii mõjub see kui toitev mask, ning asu siis juukseid kammima. Nii peaks rohkem juukseid pähe jääma, sest õli aitab pusadel lihtsamalt sõlmest lahti tulla.